Россияне отвернулись от новостроек

Спрос на первичном рынке недвижимости в России за 2022 год сократился на 22 процента

За 2022 год на первичном рынке недвижимости в России сократился спрос. О том, что жители страны фактически отвернулись от новостроек, говорится в аналитической справке, подготовленной комитетом Госдумы по строительству и ЖКХ, сообщает РИА Новости.

По данным комитета, по итогам 2022 года в стране было заключено 703,3 тысячи договоров долевого участия. Показатель оказался на 22 процента ниже, чем в 2021 году — тогда было зарегистрировано 898,5 тысячи договоров.

Аналитики уточнили, что весной 2022 года зафиксировали повышенный интерес к первичным объектам, однако вскоре спрос резко сократился. При этом в летние месяцы динамика интереса к новостройкам была положительной, но не достигла показателей 2021 года.

Ранее в Росреестре пришли к выводу, что в 2022 году спрос на ипотеку в Москве снизился на 15,1 процента по сравнению с 2021 годом. Всего за прошедший год на первичном и вторичном рынках Москвы было зарегистрировано 108,4 тысячи ипотечных сделок.