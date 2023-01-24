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12:14, 24 января 2023Среда обитания

Москвичи отвернулись от ипотеки

Росреестр: в 2022 году спрос на ипотеку в Москве снизился на 15,1%

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В 2022 году спрос на ипотеку в Москве снизился на 15,1 процента по сравнению с 2021 годом. О том, что жители столицы отвернулись от кредитов на жилье, сообщает РБК со ссылкой на данные Росреестра.

Всего за прошедший год на первичном и вторичном рынках Москвы было зарегистрировано 108,4 тысячи ипотечных сделок. Результат не побил рекорд 2021 года, когда число заключенных договоров составило 127,6 тысячи, однако оказался на четыре процента выше показателя 2020 года.

За четвертый квартал 2022-го в столице заключили 29 тысяч сделок с ипотекой — на 7,1 процента больше, чем в третьем квартале. В декабре число таких договоров составило 11 тысяч, что превышает ноябрьский показатель на 26,2 процента. В Росреестре отметили, что больше ипотечных сделок было заключено только в марте.

Ранее сообщалось, что в декабре 2022 года москвичи стали брать больше денег на ипотеку. Средний размер кредита на жилье в столице вырос на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 9,5 миллиона рублей.

Александра Качан
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