Российская няня избила ребенка и попала на видео

В Якутске няня избивала ребенка из-за непослушания и попала на видео

В Якутии няня избивала двоих детей из-за плохого поведения и попала на видео. Его публикует ЯСИА.

На кадрах видно, как женщина лежит на кровати, и, обращаясь к одному из несовершеннолетних, переходит на пронзительный крик без причины. Она просит его отдать какую-то вещь, матерится и бьет ребенка по голове и лицу. Мальчик начинает плакать, в ответ на это няня говорит ребенку: «Что случилось? Богдан, не плачь».

В МВД сообщили, что мать детей обратилась в полицию с заявлением на 33-летнюю женщину, которая била ее четырехлетнего сына и его двухлетнего брата. Впоследствии няню задержали.

По словам матери мальчиков, после того, как няня стала сидеть с ее детьми, на их телах появились синяки и ссадины, ее сыновья стали тихими и нервными, пишет SakhaDay. Из-за этого женщина решила установить скрытые камеры.

Ранее в городе Благовещенске Амурской области беременная няня в течение трех месяцев избивала годовалого ребенка. Доказать виновность женщины также удалось благодаря скрытой камере.