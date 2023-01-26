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11:03, 26 января 2023Россия

34-летний россиянин умер на приеме у стоматолога

KP.RU: 34-летний мужчина умер на приеме в областной стоматологической клинике Оренбурга

Фото: Heiner Heine / Globallookpress.com

В Оренбурге 34-летний мужчина умер во время приема в областной стоматологической поликлинике №2. Об этом KP.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник издания пояснил, что происшествие случилось еще летом 2022 года. Россиянин обратился к медикам с рядовым случаем. По предварительным данным, мужчина скончался от введенного ему наркоза.

Его родственники обратились в полицию, однако до сих пор никто из персонала стоматологической клиники не понес наказания. KP.RU направило запрос в управление Следственного комитета России по Оренбургской области о ходе процессуальной проверки по делу.

В июне прошлого года стоматолога осудили за смерть пятилетней пациентки в Тыве — девочка погибла от анафилактического шока.

Следователи установили, что врач-стоматолог в медицинском учреждении села Кызыл-Мажалык в Тыве принимал дошкольницу. Он ввел ей в десну анестетик в количестве, превышающем более чем в два раза максимально допустимую дозу. В результате развития анафилактического шока в тяжелой молниеносной форме, который оказал токсическое действие с угнетением дыхания, гипотонией и остановкой сердечной деятельности, ребенок скончался на следующий день в реанимации.

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Анна Щербакова
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