Стоматолога осудили за смерть пятилетней пациентки в Туве

Российского стоматолога осудили за смерть пятилетней пациентки в Тыве — она погибла от анафилактического шока. Об этом в пятницу, 10 июня, «Ленту.ру» сообщил Следственный комитет России (СКР) по Республике Тыва

По данным ведомства, в марте 2021 года врач-стоматолог в медицинском учреждении села Кызыл-Мажалык в Тыве принимал пятилетнюю девочку. Он ввел ей в десну анестетик в количестве, превышающем более чем в два раза максимально допустимую дозу. В результате развития анафилактического шока в тяжелой молниеносной форме, который оказал токсическое действие с угнетением дыхания, гипотонией и остановкой сердечной деятельности, пациентка скончалась на следующий день в реанимации больницы.

Барун-Хемчикский районный суд Тывы назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на два года с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на один год. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что СКР на Кубани расследует смерть мужчины от гангрены после обрезания в одной из частных клиник. Предполагается, что в результате медицинской операции у пациента развилась гангрена.