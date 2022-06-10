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СК на Кубани расследует смерть мужчины от гангрены после обрезания

СК на Кубани расследует смерть мужчины от гангрены после обрезания в частной клинике

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Следственный комитет на Кубани расследует смерть мужчины от гангрены после обрезания в одной из частных клиник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУСК по Краснодарскому краю.

«Следователь устанавливает обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве, отвечая на вопрос о последствиях резонансной истории. О том, работает следствие в рамках доследственной проверки или уголовного дела, в пресс-службе ведомства не уточнили.

Накануне ряд медиа и Telegram-каналов начали публиковать сообщения о 36-летнем мужчине, который по медицинским показаниям сделал обрезание в частной клинике. После операции он почувствовал недомогание, его состояние ухудшалось, на теле появились красные пятна. Несколько дней уролог уверял, что все в полном порядке и рекомендовал просто пить обезболивающее, говорилось в сообщениях. Вмешательство закончилось гангреной, и в итоге пациент скончался от заражения крови.

Ранее в Москве 27-дневный младенец попал в реанимацию после того, как ему сделал обрезание отец. Во время проведения процедуры у мальчика остановилось дыхание, он посинел. В результате ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии.

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Марина Совина
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