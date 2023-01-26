Пьяный 36-летний фермер избил российского пенсионера из-за места на парковке

В Ленобласти пьяный 36-летний фермер с пистолетом избил пенсионера из-за места на парковке

В Тосненском районе Ленинградской области пьяный 36-летний фермер не поделил место на парковке с пенсионером. Мужчина применил аэрозольный пистолет и несколько раз ударил пожилого россиянина. Об этом сообщает портал 47news.

По данным издания, нетрезвый мужчина во дворе пятиэтажного дома долго ругался с пенсионером. Затем он набросился на пожилого человека, а после скрылся с места.

Позже полицейские нашли фермера и доставили в спецприемник. В отношении жителя Ленобласти возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке мигрант избил на улице 62-летнего мужчину из-за сделанного замечания. После происшествия следователи возбудили дело по пункту «а» части 1 статьи 213 УК России («Грубое нарушение общественного порядка с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения»).