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12:00, 26 января 2023Россия

Пьяный 36-летний фермер избил российского пенсионера из-за места на парковке

В Ленобласти пьяный 36-летний фермер с пистолетом избил пенсионера из-за места на парковке

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Тосненском районе Ленинградской области пьяный 36-летний фермер не поделил место на парковке с пенсионером. Мужчина применил аэрозольный пистолет и несколько раз ударил пожилого россиянина. Об этом сообщает портал 47news.

По данным издания, нетрезвый мужчина во дворе пятиэтажного дома долго ругался с пенсионером. Затем он набросился на пожилого человека, а после скрылся с места.

Позже полицейские нашли фермера и доставили в спецприемник. В отношении жителя Ленобласти возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке мигрант избил на улице 62-летнего мужчину из-за сделанного замечания. После происшествия следователи возбудили дело по пункту «а» части 1 статьи 213 УК России («Грубое нарушение общественного порядка с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения»).

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Анна Щербакова
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