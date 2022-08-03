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Мигрант избил на улице российского пенсионера из-за сделанного замечания

Во Владивостоке мигрант избил на улице 62-летнего мужчину из-за сделанного замечания

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Во Владивостоке мигрант избил на улице 62-летнего мужчину из-за сделанного замечания. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

Ранее в соцсетях распространилась видеозапись, на которой 22-летний приезжий с друзьями шумят и пристают к прохожим. Пенсионер обратился к компании с замечанием. Это разозлило одного из молодых людей, он набросился на пожилого жителя Владивостока и несколько раз ударил его по лицу.

Следователи возбудили дело по пункту «а» части 1 статьи 213 УК России («Грубое нарушение общественного порядка с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения»).

Нападавшего на пенсионера уже удалось задержать, сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование дела поставили на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России, добавили в управлении ведомства по Приморскому краю.

Ранее пьяные мигранты жестоко избили молодую женщину на детской площадке за замечание. Одного из нарушителей задержали и завели дело по статье «Хулиганство». Второго мигранта пока найти не удалось, его объявили в розыск.

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Анна Щербакова
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