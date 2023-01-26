Американский полковник рассказал о проблемах Abrams

Американский полковник Макгрегор заявил, что танки M1 Abrams имеют множество проблем

Бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор рассказал о «множестве проблем» американских танков M1 Abrams, которые Вашингтон собрался поставить Киеву, в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По мнению военного, главной проблемой этих танков является газотурбинный двигатель, который он назвал «катастрофой». «Как из-за расхода топлива, так и в силу наличия грязи, песка и прочего — этот двигатель предназначен для самолетов, для использования на высоте 15 тысяч футов, а не на земле», — подчеркнул он. Макгрегор добавил, что на танке стоит «турбодвигатель, который разгоняет машину до 50-60 миль в час в направлении противника», чего недостаточно для успеха на поле боя.

«У M1 Abrams просто множество проблем — не думаю, что люди хотели бы видеть его в действии из-за страха опозориться», --заявил военный. Помимо этого, он напомнил о высказывании заместителя министра обороны США Колина Каля, который назвал M1 Abrams очень неэкономичной машиной с высокими требованиями по техобслуживанию. Каль также выразил мнение, что для украинцев эти танки будут слишком сложными и не помогут им.