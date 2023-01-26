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21:56, 26 января 2023Мир

Стало известно о возможном визите Байдена в Польшу

CNN: Байден может посетить Польшу в рамках своей пока не подтвержденной поездки в Европу
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден может посетить Польшу в рамках своей пока не подтвержденной поездки в Европу в феврале. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации.

«Поездка не подтверждена, и детали еще предстоит финализировать, но один из представителей властей сообщил, что на обсуждении находится остановка в Польше», — сообщили собеседники CNN.

Отмечается, что Европу также может посетить вице-президент Соединенных Штатов Камала Харррис для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

Собеседники телеканала при этом отметили, что возможность визита американского лидера на Украину маловероятна по соображениям безопасности.

Ранее польская энергетическая компания Orlen и американская Sempra подписали контракт на поставки сжиженного природного газа в течение 20 лет. Он предусматривает доставку миллиона тонн СПГ в год начиная с 2027-го. Церемония подписания состоялась в Варшаве. Глава Orlen Даниэль Обайтек напомнил, что миллион тонн СПГ — это 1,2 миллиарда кубометров после регазификации.

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Марина Совина
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