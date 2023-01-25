Польша подписала долгосрочный контракт с США на поставки газа

Польская Orlen и американская Sempra подписали контракт о поставках СПГ

Польская энергетическая компания Orlen и американская Sempra подписали контракт на поставки сжиженного природного газа (СПГ) в течение 20 лет. Он предусматривает доставку миллиона тонн СПГ в год, начиная с 2027 года, сообщает ТАСС.

Церемония подписания состоялась в Варшаве. Глава Orlen Даниэль Обайтек напомнил, что миллион тонн СПГ — это 1,2 миллиарда кубометров после регазификации.

Стоимость нового долгосрочного контракта стороны не указали. Однако до этого гендиректор крупнейшей американской газовой компании США EQT Тоби Райс отмечал, что в случае долгосрочных соглашений поставки можно вести по цене 380 долларов за тысячу кубометров, что почти в два раза дешевле, чем в настоящее время и сравнимо со средней стоимостью российского газа до кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

После начала боевых действий на Украине европейские страны ускорили процесс отказа от российских энергоресурсов, в том числе природного газа. Польские власти исторически находились в авангарде этого процесса и еще до 2022 года решили не продлевать контракт с «Газпромом» на поставки топлива. В настоящее время они обеспечивают свои потребности за счет СПГ и газопровода Baltic Pipe, который с осени прошлого года позволяет поставлять газ из Норвегии.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Евросоюз стал крупнейшим покупателем СПГ, опередив Китай. Увеличение импорта позволило региону накопить рекордные запасы газа в подземных хранилищах, что, в свою очередь, привело к падению цен на топливо.