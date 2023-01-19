Евросоюз стал крупнейшим покупателем сжиженного газа в 2022 году, обойдя Китай и Японию

В минувшем году Евросоюз обошел Китай и Японию по импорту сжиженного природного газа (СПГ), вернув себе с результатом 98 миллионов тонн (127 миллиардов кубометров после регазификации) статус крупнейшего покупателя этого энергоносителя, передает «Интерфакс».

Идущая на втором месте Япония сократила закупки до 71,997 миллиона тонн (минус три процента), Китай, по предварительным данным, закупил 63 миллиона тонн. В 2021 году на долю Евросоюза пришлось 74,1 миллиона тонн, а Китай и Япония приобрели, соответственно, 79,2 миллиона и 74,3 миллиона. В 2022 году на показатели КНР существенно повлияли многочисленные локдауны, от использования которых Пекин отказался только в декабре.

Для Евросоюза увеличение поставок СПГ стало жизненной необходимостью из-за обрушения поставок российских энергоресурсов, которое продолжается после начала боевых действий на Украине. В начале 2023 года прокачка по двум оставшимся маршрутам — через украинскую газотранспортную систему (ГТС) и «Турецкий поток» — вновь падает.

Для этих целей страны ЕС ускорили запуск проектов по приему СПГ, так что даже Германия, ранее крупнейший покупатель российского газа, сумела полностью отказаться от него. Проблемой остается дефицит газопроводов в самом регионе, из-за которых регазификационные мощности работают не на полную мощность.

Однако в условиях зимы 2022-2023 годов острота проблемы снижается теплой погодой, благодаря которой запасы в подземных хранилищах остаются на рекордном уровне для этого времени года. По оценкам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, к концу отопительного сезона их заполненность составит 50 процентов.