Польша заявила о готовности передать Украине танки в течение нескольких недель

Замглавы МО Польши: Варшава может передать Киеву танки Leopard в течение нескольких недель

Власти Польши готовы передать Украине танки Leopard в течение нескольких недель. Об этом заявил в эфире радиостанции Radio Plus замглавы Минобороны (МО) страны Войцех Скуркевич.

Он заверил, что Варшава будет готова передать Киеву танки, когда бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пройдут обучение. По его мнению, это может произойти уже через несколько недель.

Скуркевич напомнил, что в настоящий момент в Европе насчитывается порядка двух тысяч танков Leopard. Он понадеялся, что союзникам Киева удастся набрать около сотни этих танков и передать Киеву совместными усилиями.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал сроки поставок немецких танков Leopard 2 на Украину.