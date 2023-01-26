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12:49, 26 января 2023Мир

Стали известны сроки поставок немецких танков Leopard 2 на Украину

Министр обороны ФРГ Писториус: немецкие танки Leopard 2 прибудут на Украину к концу марта

Фото: Alexander Welscher / Globallookpress.com

Обещанные Украине немецкие танки Leopard 2 прибудут на украинскую территорию к концу марта. Такие сроки назвал министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает портал FOCUS Online.

«Киев получит танки в конце первого квартала», — заявил министр во время рабочей поездки по инспекции подразделений бундесвера в федеральной земле Саксония-Анхальт.

Ранее стало известно, что Германия одобрила поставки 14 танков Leopard 2 Киеву, пакет помощи будет включать обучение военных, боеприпасы, техобслуживание и содействие логистике. Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте осудил решение передать Киеву танки Leopard 2, назвав его очередным шагом к военной эскалации. Другие европейские политики и Белый дом поддержали решение ФРГ.

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Виктория Кондратьева
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