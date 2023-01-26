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05:55, 26 января 2023Мир

В Великобритании чиновники массово пожаловались на поведение вице-премьера

The Guardian: 24 госслужащих подали жалобы на грубое поведение вице-премьера Рааба

Фото: Toby Melville / Reuters

В Великобритании как минимум 24 государственных служащих подали официальные жалобы на британского вице-премьера и по совместительству министра юстиции Доминика Рааба. О массовых жалобах сообщила газета The Guardian со ссылкой на источники.

Отмечается, что причиной стало неподобающее поведение чиновника. Собеседники отметили, что общее количество заявлений может достигать 30. Подавшие жалобы утверждают, что Рааб «принижал достоинство», а также вел себя грубо и агрессивно. По их словам, они чувствовали себя плохо перед собраниями, а у некоторых из них возникали суицидальные мысли.

По данным издания, масштабы расследования и серьезность обвинений могут привести к тому, что Раабу придется побороться за то, чтобы сохранить свой пост. Сам Рааб заявляет, что намерен «тщательно опровергнуть» выдвинутые обвинения. По его словам, на протяжении всего времени работы в британском правительстве он вел себя профессионально.

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Марина Совина
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