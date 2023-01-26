Мальчика обвинили в серии попыток изнасиловать женщин и девушек

Британский подросток за месяц совершил серию попыток изнасилования

Мальчику из британского города Телфорд предъявили обвинения в серии сексуализированных нападений на женщин и девушек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции региона.

С 15 декабря 2022 года по 19 января 2023 года полиция получила пять заявлений от женщин и девушек в возрасте от 16 до 34 лет, которые подвергались сексуализированному насилию в деревнях Хэдли, Лигомери и их окрестностях.

13-летнему мальчику, чье имя не разглашается, были предъявлены обвинения в том, что подросток за месяц совершил девять сексуализированных нападений, две попытки изнасилования и нападение с нанесением побоев.

После суда школьника поместили под стражу.

Ранее сообщалось, что житель Лондона, Великобритания, попытался изнасиловать девушку, пока она спала, и попался. Девушка рассказала, что увидела убегавшего насильника перед своим домом и поняла, что это ее сосед