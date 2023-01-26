Назван самый красивый мужчина в мире

Британского актера Реге-Жана Пейджа назвали самым красивым мужчиной в мире

Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва назвал британского актера Реге-Жана Пейджа самым красивым мужчиной в мире. Об этом сообщает издание Metro.

Специалист соотнес лицо 34-летней звезды сериала «Бриджертоны» с правилом золотого сечения. Оказалось, что его пропорции на 93,65 процента близки к совершенству. «Реге одержал победу благодаря своему классически красивому лицу и великолепным карим глазам. Его губы идеальной формы также получили высокую оценку. Однако единственной частью лица, которая получила немного заниженный балл, оказался нос», — пояснил Де Сильва.

Помимо Пейджа, который занял первое место в рейтинге самых красивых мужчин в мире, медик проанализировал внешность и других знаменитостей. Так, на второе место попал австралийский актер Крис Хемсворт (93,53), а на третье — американский актер Майкл Би Джордан (93,46). На четвертом месте оказался британский певец Гарри Стайлс (92,30).

В октябре 2022 года Де Сильва проводил аналогичное исследование среди женщин. Так, пропорции актрисы и лауреата премии «Эмми» Джоди Комер получили 94,52 процента.

Золотое сечение — математическая пропорция, разработанная древними греками для «измерения красоты». Леонардо да Винчи использовал это соотношение для создания рисунка идеального мужского тела в Витрувианском человеке.