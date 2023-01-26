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11:04, 26 января 2023Путешествия

Россия и Китай захотели увеличить количество авиарейсов между странами

Посольство РФ: Россия и Китай обсуждают увеличение количества рейсов для роста турпотока

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россия и КНР захотели увеличить количество пассажирских рейсов между двумя странами для поддержания роста турпотока. Об этом ТАСС в четверг, 26 января, сообщили в посольстве РФ в Китае.

Так, в российском диппредставительстве отметили, что транспортная доступность — важное условие для роста туристического потока. Поэтому в настоящее время Москва и Пекин обсуждают «восстановление пассажирских авиарейсов по линии перевозчиков и профильных госорганов двух стран».

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Представители посольства также подчеркнули, что в последние недели к этому вопросу подключились российские и китайские авиакомпании. «Так, Hainan Airlines начали выполнять регулярные рейсы между Хабаровском и Харбином, российская авиакомпания "ИрАэро" возобновила полеты из Иркутска в Харбин», — напомнили они.

Более того, в диппредставительстве ожидают значительного роста числа туристов из Китая после 6 февраля, когда КНР возобновит туристические поездки для организованных групп в Россию и ряд других государств.

Ранее в январе сообщалось, что россиянам в ближайшее время станет доступен безвиз с Китаем. Соглашение о безвизовых групповых поездках из Приморского края в КНР для туристов планируется возобновить с 8 февраля 2023 года.

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Фариза Бацазова
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