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13:06, 26 января 2023Ценности

Сальма Хайек вышла в свет в прозрачном платье из сетки

Актриса Сальма Хайек появилась на премьере фильма в прозрачном платье из сетки Gucci

Фото: Wilfredo Lee / AP

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек вышла в свет в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

56-летняя знаменитость появилась на премьере фильма «Супер Майк: последний танец» в Майами, в котором она и актер Ченнингом Татум исполнили главные роли. Так, кинозвезда выбрала для мероприятия прозрачное платье из сетки люксового бренда Gucci, оформленное цветочными аппликациями. При этом на размещенных снимках видно, что на актрисе присутствует комплект нижнего белья черного цвета.

Вдобавок визажисты сделали артистке макияж с акцентом на глаза и губы. Стилисты, в свою очередь, собрали ее волосы в тугой высокий хвост.

Ранее Хайек подверглась критике фанатов из-за нового снимка. Знаменитость опубликовала в своих соцсетях снимок, на котором она запечатлена в белом халате среди деревьев. Поклонники в комментариях написали, что не узнали звезду из-за обилия фотошопа, а некоторые обругали ее.

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Мария Винар
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