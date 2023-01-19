Сальму Хайек обругали за обилие фотошопа на новом снимке

Фанаты не узнали актрису Сальму Хайек из-за обилия ретуши на новом снимке в халате

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек подверглась критике со стороны фанатов на новом снимке. Соответствующие кадр и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном фото 56-летняя знаменитость позирует в белом халате среди деревьев. Ее образ дополняют красная помада, румяна и черные стрелки на глазах. При этом она уложила свои волосы в тугой высокий хвост.

Поклонники, в свою очередь, не узнали Хайек из-за обилия фотошопа, обругав ее в комментариях. «Кто это?», «Ты выглядишь прекрасно, так что, пожалуйста, прекрати ретушировать свое лицо. Это выходит из-под контроля», «Сколько тебе лет на самом деле? Выглядишь здесь, как будто тебе 25», — высказывались они.

Однако актриса удалила пост несколько часов спустя после его публикации.

В августе 2022 года Хайек показала свою естественную внешность. Так, знаменитость поделилась новым фото, на котором она запечатлена в купальнике розового цвета. Образ женщины дополняли черно-белая накидка и соломенная шляпа. При этом на размещенном кадре было видно, что на лице актрисы отсутствовал макияж