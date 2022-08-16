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55-летняя Сальма Хайек показала лицо без макияжа на новом фото в купальнике

Актриса Сальма Хайек показала лицо без макияжа на фото в купальнике и восхитила фанатов

Фото: @salmahayek

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек показала лицо без макияжа и восхитила фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

55-летняя знаменитость поделилась новым фото, на котором она запечатлена в купальнике розового цвета. Образ женщины дополнили черно-белая накидка и соломенная шляпа. При этом на размещенном кадре видно, что на лице актрисы отсутствует макияж, а ее волосы распущены.

Поклонники оценили внешний вид Хайек, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 200 тысяч лайков. «Естественная и великолепная», «Всегда невероятная», «Что за красота такая?», «Очень красивая женщина», «Твое лицо не нуждается в макияже. Оно очень красивое», — высказывались подписчики.

В июне Сальма Хайек продемонстрировала фигуру в бикини и порадовала подписчиков. Знаменитость позировала перед камерой, стоя на столе на яхте, раскинув при этом руки в стороны. На опубликованных кадрах видно, что звезда одета в бикини лилового цвета, а ее волосы собраны в небрежный пучок.

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Мария Винар
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55-летняя Сальма Хайек показала лицо без макияжа на новом фото в купальнике
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