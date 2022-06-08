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55-летняя Сальма Хайек показала тело в купальнике и восхитила фанатов

Актриса Сальма Хайек показала тело в лиловом бикини на яхте и восхитила фанатов

Фото: @salmahayek

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек показала тело в купальнике и восхитила фанатов. Соответствующими снимками она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

55-летняя знаменитость позировала перед камерой, стоя на столе на яхте, раскинув при этом руки в стороны. На опубликованных кадрах видно, что звезда одета в бикини лилового цвета, а ее волосы собраны в небрежный пучок.

Поклонники оценили внешний вид актрисы, отметив, что она находится в отличной форме. «Она снова танцует на столе. Это невероятно!», «Нереальная женщина», «Не каждая молодая девушка может похвастаться такой фигурой», «Королева», «Хочу, чтобы моя фигура была такой же, как у Сальмы», — высказывались они в комментариях под постом, который набрал более 500 тысяч лайков.

В феврале Сальма Хайек продемонстрировала лицо без макияжа и вызвала восхищение у подписчиков. Звезда снялась в синем купальнике в бикини синего цвета. При этом на опубликованном фото было видно, что на ее лице полностью отсутствовала косметика, а мокрые волосы были распущены.

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Мария Винар
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