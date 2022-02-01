55-летняя Сальма Хайек показала лицо без косметики и удивила фанатов

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек разместила в Instagram фотографию, на которой она запечатлена без макияжа, и удивила поклонников. Соответствующая фотография появилась в аккаунте знаменитости.

55-летняя Хайек показала вблизи свое лицо без косметики во время купания. На кадре она одета в синий купальник, а ее мокрые волосы распущены. В описании к публикации звезда добавила хэштеги selfiesunday («воскресное селфи») и nomakeup («без мейкапа»).

Фанаты оценили внешний вид актрисы в комментариях под постом. «Дух захватывает от того, насколько ты красивая», «Чистая природная красота, невероятно!», «Ого, ты очаровательна в любом виде и возрасте», «Так выглядит совершенство», — похвалили они снимок, который набрал 764 тысячи лайков.

В октябре Сальму Хайек пристыдили в сети за откровенный образ на премьере фильма «Вечные» в Лос-Анджелесе. Она вышла в свет в черном облегающем платье, которое было оформлено глубоким декольте и разрезом на бедре. «Чему же она учит свою дочь? Покажи свою грудь и ты будешь популярной?» — ругали ее тогда пользователи сети.