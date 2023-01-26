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10:23, 26 января 2023Из жизни

Женщина задала один вопрос и спасла деньги от мошенников

Daily Mail: простой вопрос спас женщину от пытавшихся выманить у нее деньги мошенников

Фото: Shutterstock

Жительница австралийского города Сидней задала один простой вопрос и спасла свои сбережения от мошенников, которые от лица сына пытались выманить у нее деньги. Об этом сообщает Daily Mail.

64-летняя Лиза (имя изменено) получила сообщение от имени своего старшего сына Тима. «Привет, мама. У меня новый телефон и номер. Можешь удалить мой старый. Сообщи, пожалуйста, получила ли ты сообщение», — говорилось в нем.

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В дальнейшей переписке лже-Тим заявил, что у него стресс. Когда женщина попыталась утешить сына, он сообщил, что у него возникли проблемы с банковскими операциями, и попросил одолжить 8,9 тысячи австралийских долларов (612,6 тысячи рублей). «Не хочу тебя беспокоить, но банк заблокировал мой интернет-счет на 48 часов из-за этого нового номера. Мне нужно сделать несколько платежей, и это меня напрягает», — говорилось в сообщении.

Женщина знала, что Тим купил дом и готовился к переезду вместе с семьей. Она готова была перевести ему 5 тысяч австралийских долларов (241,3 тысячи рублей) со своей кредитной карты. Перед этим Лиза попыталась позвонить сыну, но собеседник ответил, что не может разговаривать.

Тогда мать догадалась задать собеседнику личный вопрос: «Как зовут твоего дедушку по материнской линии?» Мошенник уклонился от ответа и заявив, что уже не ребенок и сам разберется со своей проблемой.

Женщина попыталась дозвониться до второго сына, чтобы попросить его помочь Тиму, но тот не взял трубку. В конце концов она поняла, что разговаривает с мошенником, и отказалась переводить деньги. «Мне было очень неловко спрашивать его в первый раз. Меня аж передернуло. Когда он не ответил, я подумала, что происходит что-то не то, потому что ответы на такие вопросы должны просто слетать с языка», — рассказала женщина позже.

Она поделилась перепиской в надежде, что другие люди не станут жертвами такой же аферы.

Ранее сообщалось, что жительница города Албани, Австралия, вмиг лишилась всех сбережений из-за одной СМС. Она получила сообщение, в котором говорилось, что с ее счета пытаются снять деньги, и согласилась перевести деньги на резервный счет, который оказался мошенническим.

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Алиса Дмитриева
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