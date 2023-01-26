Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:32, 26 января 2023Силовые структуры

Россиянка обнаружила человеческую ногу во время прогулки в парке

Жительница Петербурга во время прогулки по парку нашла человеческую ногу в овраге

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Жительница Петербурга обнаружила человеческую ногу во время прогулки по парку на севере города. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, россиянка сообщила в полицию о том, что заметила ногу в овраге недалеко от улицы Добровольцев. Прибывшие на место стражи порядка начали поиск других частей тела. Примерно в 30 метрах от дома на проспекте Народного Ополчения они нашли подо льдом реки Ивановка тело неизвестного 40-45 лет.

Его направили в морг, чтобы установить точную причину смерти.

Ранее сообщалось, что в Калуге ребенок обнаружил тела матери и отца в погребе хозпостройки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
В Германии назвали исторически неверным решение отправить танки Leopard Украине
В Москве магазинный вор нокаутировал продавщицу «Пятерочки» и попал на видео
Глава крупнейшей партии Европарламента призвал к милитаризации экономики ЕС
Российским спортсменам предложили принять участие в Азиатских играх
Кинолог назвал породы собак с самым плохим поведением
Представители Гогена Солнцева отреагировали на сообщения о его смерти
Стали известны сроки поставок немецких танков Leopard 2 на Украину
Чешский Raiffeisen прекратит денежные переводы в Россию и Белоруссию
Зеленский призвал не верить заявлениям о десятках попыток покушения на него
Турция поставит Украине плавучие электростанции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.