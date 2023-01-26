Россиянка обнаружила человеческую ногу во время прогулки в парке

Жительница Петербурга во время прогулки по парку нашла человеческую ногу в овраге

Жительница Петербурга обнаружила человеческую ногу во время прогулки по парку на севере города. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, россиянка сообщила в полицию о том, что заметила ногу в овраге недалеко от улицы Добровольцев. Прибывшие на место стражи порядка начали поиск других частей тела. Примерно в 30 метрах от дома на проспекте Народного Ополчения они нашли подо льдом реки Ивановка тело неизвестного 40-45 лет.

Его направили в морг, чтобы установить точную причину смерти.

Ранее сообщалось, что в Калуге ребенок обнаружил тела матери и отца в погребе хозпостройки.