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В российском городе ребенок нашел тела родителей в погребе

В Калуге ребенок обнаружил тела матери и отца в погребе хозпостройки

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Калуге ребенок обнаружил погибших родителей в доме. Об этом в понедельник, 15 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, утром 15 августа на улице Парижской коммуны несовершеннолетний спустился в погреб хозпостройки и увидел там тела матери и отца. В настоящий момент правоохранители осматривают территорию домовладения. Прокуратура взяла на контроль ход расследования произошедшего.

Ранее стало известно, что в Павловском Посаде пенсионер нашел горящий труп мужчины. Пожилой человек увидел тело на подмосковной дороге вблизи леса. Он не стал тушить пламя самостоятельно, так как огнем была охвачена еще и трава вокруг погибшего, и вызвал пожарных.

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Екатерина Власова
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