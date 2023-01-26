Шэрон Стоун рассказала о женоненавистничестве в кино

Актриса Шэрон Стоун рассказала о женоненавистниках среди больших звезд

Американская актриса Шэрон Стоун рассказала о женоненавистничестве больших кинозвезд. Об этом сообщает Variety.

«Я работала с некоторыми из самых больших звезд в индустрии, которые буквально в разговоре со мной указывали, что мне надо делать. Они такие женоненавистники», — сказала артистка.

Она отметила, что совсем иначе себя вели Джо Пеши и Роберт Де Ниро, с которыми она работала в фильме Мартина Скорсезе «Казино». Кроме того, Стоун восхитилась сотрудничеством с актером Джорджем К. Скоттом. Она вспомнила, что когда они вместе снимались в криминальной драме Сидни Люмета «Глория», Скотт сказал сказал ей: «Дорогая, я хочу сделать тебе величайший комплимент, который я только могу кому-то сделать. Ты лучший слушатель, за исключением моей жены».

В ноябре 2022 года Стоун рассказала, что у нее обнаружили опухоль после того, как врачи поставили ей неправильный диагноз. По словам актрисы, медики изначально ошиблись с диагнозом и назначили ей неправильное лечение. Так, врачи сделали Стоун эпидуральную анестезию, чтобы снять боль, однако болезненные ощущения не ушли, и актрисе пришлось обратиться к другим специалистам. Выяснилось, что у Стоун была большая фиброзная опухоль.