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13:25, 26 января 2023Мир

Швеция направила Украине средства на ядерную безопасность

Шведский министр Форсель заявил о выделении более $2 млн на ядерную безопасность Украины

Фото: Shutterstock

Шведское правительство выделило Украине более двух миллионов долларов на обеспечение ядерной безопасности, об этом пишет агентство TT со ссылкой на министра по международному сотрудничеству Швеции Юхана Форселя.

По его словам, Стокгольм направил Киеву 2,13 миллиона долларов на поддержание ядерной безопасности, так как эта область стала актуальной с началом военных действий. Уточняется, что средства пойдут в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), чьи миссии находятся на пяти АЭС Украины.

«Сейчас зима, и мы должны сделать так, чтобы Украина продолжала работать. Отсутствие электроснабжения несет чрезвычайно тяжелые последствия для гражданского населения, когда темно и холодно. Этого не должно случиться», — заявил министр.

Ранее турецкая компания Karpowership решила поставить Киеву плавучие электростанции. Уточняется, что станции мощностью 500 МВт могут разместить в портах Румынии и Молдавии.

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Виктория Кондратьева
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