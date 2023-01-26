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12:47, 26 января 2023Мир

Турция поставит Украине плавучие электростанции

Anadolu: Турция поставит Украине плавучие электростанции мощностью в 500 МВт

Фото: Karpowership

Турция поставит Украине плавучие электростанции, об этом пишет Anadolu.

«Турецкая компания Karpowership подписала меморандум о намерениях с украинской национальной компанией АО "Энергетическая компания Украины" (ЭКУ) на поставку в эту страну плавучих электростанций мощностью в 500 МВт», — сказано в сообщении агентства.

Уточняется, что такие электростанции могут обеспечить потребности в электроэнергии одного миллиона домохозяйства. Также известно, что Karpowership и ЭКУ обсудят с властями Румынии и Молдавии возможность размещения станций в их портах и подачи электроэнергии в украинские сети.

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Виктория Кондратьева
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