Anadolu: Турция поставит Украине плавучие электростанции мощностью в 500 МВт

Турция поставит Украине плавучие электростанции, об этом пишет Anadolu.

«Турецкая компания Karpowership подписала меморандум о намерениях с украинской национальной компанией АО "Энергетическая компания Украины" (ЭКУ) на поставку в эту страну плавучих электростанций мощностью в 500 МВт», — сказано в сообщении агентства.

Уточняется, что такие электростанции могут обеспечить потребности в электроэнергии одного миллиона домохозяйства. Также известно, что Karpowership и ЭКУ обсудят с властями Румынии и Молдавии возможность размещения станций в их портах и подачи электроэнергии в украинские сети.