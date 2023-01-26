Фигурантам дела о покушении на российского журналиста Соловьева продлили арест

В Москве суд продлил арест четырем фигурантам дела о покушении на журналиста Соловьева

Басманный суд Москвы продлил срок ареста четверым фигурантам уголовного дела о покушении на журналиста Владимира Соловьева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

По ходатайству следствия суд продлил до 24 марта меру пресечения в виде содержания под стражей Владимиру Степанову, Максиму Дружинину, Василию Стрижакову и Владимиру Белякову. Их причастность к подготовке убийства российского телеведущего подтвердили свидетели и эксперты, отметил в суде следователь. Он также указал на наличие изобличающих показаний обвиняемых. Следствие планирует провести очные ставки и получить заключения психиатрических судебных экспертиз, в связи с чем ходатайствовало о продлении ареста подсудимым.

6 июня 2022 года сообщалось, что в деле о покушении на Соловьева появился седьмой фигурант. Тогда был арестован Тимофей Мокия. По делу проходят шесть россиян, входящих в запрещенную в России неонацистскую террористическую организацию National Socialism/White Power. По данным ФСБ, они планировали подорвать автомобиль Соловьева.