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По делу о покушении на ведущего Соловьева арестован седьмой фигурант

В Москве суд арестовал еще одного фигуранта дела о покушении на ведущего Соловьева

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В уголовном деле о покушении на телеведущего Владимира Соловьева появился седьмой фигурант. Об этом сообщает ТАСС.

По решению Басманного суда Москвы арестован подозреваемый в совершении преступления Мокия Т. М. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана по ходатайству следственных органов до 3 августа. Ему вменяется подготовка убийства двух и более лиц общеопасным способом по предварительному сговору.

23 мая сообщалось, что фигуранту дела Максиму Дружинину было предъявлено обвинение по одному эпизоду — приготовление к убийству, вторая статья УК о воспрепятствовании работе журналиста ему не вменяется. Его адвокат Светлана Сидоркина отметила, что следователи не обвиняют его в подготовке нападения на других сотрудников российских СМИ — Ольгу Скабееву и Маргариту Симоньян, чьи фамилии упоминались ранее. Защитник подчеркнула, что из обвинения ее доверителю сняли статью о воспрепятствовании деятельности журналиста, Соловьев указан как физическое лицо. Сидоркина полагает, что аналогичные эпизоды вменены и остальным фигурантам дела.

По делу о подготовке убийства проходят шесть россиян, входящих в запрещенную в России неонацистскую террористическую организацию National Socialism/White Power. Они были арестованы Басманным судом Москвы в конце апреля. По данным ФСБ, покушение готовилось в столице — автомобиль Соловьева планировалось подорвать.

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Любовь Ширижик
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