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15:05, 26 января 2023Россия

Российский восьмиклассник умер во сне

В Нижнем Новгороде восьмиклассник умер во сне после употребления наркотиков

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Нижнем Новгороде восьмиклассник умер во сне. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По его данным, рядом с телом ребенка в квартире, где он жил вместе с бабушкой, нашли два вейпа. Школьник, предположительно, мог умереть из-за употребления наркотиков, которые он заказал в интернете.

В день смерти школьник позвал свою девушку, которая была на год старше его, покурить вейп и употребить наркотики. По словам подруги мальчика, ей тоже стало плохо ночью, но врачи успели ее спасти.

Ранее в одном из детских садов города Камызяка Астраханской области во сне умерла двухлетняя девочка. Следователи возбудили уголовное дело.

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Анастасия Шейкина
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