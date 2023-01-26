Российский восьмиклассник умер во сне

В Нижнем Новгороде восьмиклассник умер во сне после употребления наркотиков

В Нижнем Новгороде восьмиклассник умер во сне. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По его данным, рядом с телом ребенка в квартире, где он жил вместе с бабушкой, нашли два вейпа. Школьник, предположительно, мог умереть из-за употребления наркотиков, которые он заказал в интернете.

В день смерти школьник позвал свою девушку, которая была на год старше его, покурить вейп и употребить наркотики. По словам подруги мальчика, ей тоже стало плохо ночью, но врачи успели ее спасти.

Ранее в одном из детских садов города Камызяка Астраханской области во сне умерла двухлетняя девочка. Следователи возбудили уголовное дело.