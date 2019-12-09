Двухлетняя девочка умерла во сне в российском детском саду

В одном из детских садов города Камызяка Астраханской области умерла двухлетняя девочка, сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону. Как уточняет ТАСС, ребенок скончался во сне.

Воспитанница детского сада умерла 9 декабря. По факту гибели ребенка назначена проверка, обстоятельства произошедшего и причина смерти девочки выясняются.

Ранее сообщалось, что пятилетний ребенок умер в детском саду города Ухта (Республике Коми) во время тихого часа. Инцидент произошел в детсаду №11.

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