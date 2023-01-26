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21:24, 26 января 2023Силовые структуры

Президента Союза строителей железных дорог отправили под домашний арест

Президента Союза строителей железных дорог отправили под домашний арест по делу о подкупе

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Следственный комитет России задержал президента Союза строителей железных дорог, председателя общественного совета при Росжелдоре Геннадия Талашкина. Об этом сообщает ТАСС.

Талашкина обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 204 Уголовного кодекса РФ («Коммерческий подкуп»), отметили в Пресненском районном суде Москвы.

По информации пресс-службы суда, следствие просило арестовать чиновника, однако суд не нашел для этого оснований и заключил его под домашний арест сроком до 23 марта 2023 года, уточнила пресс-секретарь суда Лела Кокая. Ему грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа.

Ранее в Чите сотрудники ФСБ задержали руководителя муниципального предприятия «Городские дороги» Лилию Кучину по подозрению в получении взятки в один миллион рублей.

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Юлия Мискевич
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