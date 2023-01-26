Президента Союза строителей железных дорог отправили под домашний арест
Следственный комитет России задержал президента Союза строителей железных дорог, председателя общественного совета при Росжелдоре Геннадия Талашкина. Об этом сообщает ТАСС.
Талашкина обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 204 Уголовного кодекса РФ («Коммерческий подкуп»), отметили в Пресненском районном суде Москвы.
По информации пресс-службы суда, следствие просило арестовать чиновника, однако суд не нашел для этого оснований и заключил его под домашний арест сроком до 23 марта 2023 года, уточнила пресс-секретарь суда Лела Кокая. Ему грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа.
Ранее в Чите сотрудники ФСБ задержали руководителя муниципального предприятия «Городские дороги» Лилию Кучину по подозрению в получении взятки в один миллион рублей.