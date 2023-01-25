ФСБ задержала главу дорожного предприятия из Читы за взятку в миллион рублей

ФСБ: возбуждено дело против главы «Городских дорог» в Чите о взятке в 1 миллион рублей

В Чите сотрудники ФСБ задержали руководителя муниципального предприятия «Городские дороги» Лилию Кучину по подозрению в получении взятки в один миллион рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ведомства по Забайкальскому краю.

По данным спецслужбы, подозреваемая вымогала незаконное вознаграждение у руководителя местной организации за беспрепятственное заключение госконтрактов по строительству и ремонту муниципальных дорог.

На основании материалов ФСБ Следственный комитет России (СКР) возбудил против Кучиной уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки с использованием служебного положения»). Проведены обыски и изъяты документы, имеющие значение для расследования, уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе забайкальского управления СКР. В ближайшее время задержанной предъявят обвинение. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Муниципальное казенное учреждение «Городские дороги», созданное в 2018 году, участвует в национальном проекте «Безопасные качественные дороги» и является заказчиком ремонта улично-дорожной сети Читы.