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08:18, 26 января 2023Интернет и СМИ

Meta восстановит аккаунты Трампа в Facebook и Instagram

Axios: Meta восстановит аккаунты Дональда Трампа в Facebook и Instagram в ближайшие недели

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Компания Meta (запрещенная в России экстремистская организация) восстановит аккаунты бывшего президента США Дональда Трампа в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Об этом сообщает портал Axios.

Уточняется, что снятие блокировки произойдет в ближайшие недели. «Мы всегда считали, что американцы должны иметь возможность слышать людей, которые хотят руководить страной», — заявил президент компании по глобальным вопросам Ник Клегг.

Twitter и Facebook заблокировали аккаунты Трампа в начале 2021 года. Такое решение было принято после беспорядков, которые сторонники политика устроили в Капитолии в январе. В результате протестов погибли пять человек, десятки были арестованы. Также был ограничен доступ к учетным записям Трампа на видеохостинге YouTube. В ноябре 2022 года Трампу вернули аккаунт в Twitter после опроса в соцсети, в котором 51,8 процента пользователей высказались за восстановление его записи.

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Марина Совина
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