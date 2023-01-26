Meta восстановит аккаунты Трампа в Facebook и Instagram

Axios: Meta восстановит аккаунты Дональда Трампа в Facebook и Instagram в ближайшие недели

Компания Meta (запрещенная в России экстремистская организация) восстановит аккаунты бывшего президента США Дональда Трампа в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Об этом сообщает портал Axios.

Уточняется, что снятие блокировки произойдет в ближайшие недели. «Мы всегда считали, что американцы должны иметь возможность слышать людей, которые хотят руководить страной», — заявил президент компании по глобальным вопросам Ник Клегг.

Twitter и Facebook заблокировали аккаунты Трампа в начале 2021 года. Такое решение было принято после беспорядков, которые сторонники политика устроили в Капитолии в январе. В результате протестов погибли пять человек, десятки были арестованы. Также был ограничен доступ к учетным записям Трампа на видеохостинге YouTube. В ноябре 2022 года Трампу вернули аккаунт в Twitter после опроса в соцсети, в котором 51,8 процента пользователей высказались за восстановление его записи.