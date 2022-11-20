Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:03, 20 ноября 2022Мир

Маск восстановит аккаунт Трампа в Twitter

Предприниматель Маск восстановит аккаунт бывшего президента США Трампа в Twitter

Фото: Octavio Jones / Reuters

Американский предприниматель и новый владелец Twitter Илон Маск сообщил в посте, что восстановит аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа в соцсети.

«Народ высказался. Трамп будет восстановлен (его аккаунт в Twitter, — прим. "Ленты.ру")», — написал Маск.

Ранее Маск провел опрос в Twitter о том, следует ли восстанавливать аккаунт бывшего президента в соцсети. В опросе приняли участие более 15 миллионов пользователей, 51,8 процента высказались за восстановление, а 48,2 процента проголосовали против. При этом сам Трамп заявил, что не собирается возвращаться в Twitter вне зависимости от результатов опроса.

Аккаунт Трампа в Twitter был бессрочно заблокирован 8 января 2021 года. Также бывший глава Белого дома потерял возможность высказываться на ряде крупных площадок. Такое решение о санкциях против экс-президента платформы приняли после беспорядков, которые сторонники республиканца устроили в Капитолии. В результате протеста погибли пять человек, десятки были арестованы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Правительство Украины объявило о начале эвакуации жителей Херсона
Раскрыта причина первого в истории Земли вымирания
В ДНР рассказали о вреде бесконтрольной закупки средств связи для военных
В Казахстане начались выборы президента
Назван способ спасти кожу в отопительный сезон
Экономика наиболее пострадавшего от санкций региона России стабилизировалась
Маск восстановит аккаунт Трампа в Twitter
Маск сообщил об атаке ботов из-за опроса о восстановлении аккаунта Трампа
Стало известно о планах Маска возобновить увольнение сотрудников Twitter
Названа лучшая валюта для покупки до Нового года
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.