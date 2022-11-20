Маск восстановит аккаунт Трампа в Twitter

Предприниматель Маск восстановит аккаунт бывшего президента США Трампа в Twitter

Американский предприниматель и новый владелец Twitter Илон Маск сообщил в посте, что восстановит аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа в соцсети.

«Народ высказался. Трамп будет восстановлен (его аккаунт в Twitter, — прим. "Ленты.ру")», — написал Маск.

Ранее Маск провел опрос в Twitter о том, следует ли восстанавливать аккаунт бывшего президента в соцсети. В опросе приняли участие более 15 миллионов пользователей, 51,8 процента высказались за восстановление, а 48,2 процента проголосовали против. При этом сам Трамп заявил, что не собирается возвращаться в Twitter вне зависимости от результатов опроса.

Аккаунт Трампа в Twitter был бессрочно заблокирован 8 января 2021 года. Также бывший глава Белого дома потерял возможность высказываться на ряде крупных площадок. Такое решение о санкциях против экс-президента платформы приняли после беспорядков, которые сторонники республиканца устроили в Капитолии. В результате протеста погибли пять человек, десятки были арестованы.