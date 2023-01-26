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18:08, 26 января 2023Бывший СССР

Уехавшего в Таиланд украинского депутата исключили из партии Зеленского

Уехавшего в Таиланд украинского депутата Тищенко исключили из партии «Слуга народа»

Фото: @nikolaytyshchenko

Украинского депутата Николая Тищенко, который несколько недель назад уехал с Украины в Европу, а затем в Таиланд, исключили из партии президента республики Владимира Зеленского «Слуга народа». Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на главу партии Елену Шуляк.

О том, что Тищенко покинул страну, стало известно из объявления посольства Украины в Таиланде, из которого следовало, что депутат проведет встречу с гражданами Украины в одном из отелей Бангкока.

Несмотря на исключение из партии, Тищенко все еще сохраняет свой мандат. Лишиться мандата он может, только если сам его сдаст или если Тищенко лишат гражданства.

Накануне Зеленский запретил госслужащим и депутатам выезжать за границу на отдых или с другими целями, не связанными с нуждами государства.

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Василий Мека
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