Зеленский запретил украинским депутатам отдыхать за границей

Президент Украины Зеленский запретил госслужащим и депутатам отдыхать за границей

Президент Украины Владимир Зеленский запретил госслужащим и депутатам выезжать за границу на отдых или с другими целями, не связанными с нуждами государства. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Украинский лидер подчеркнул, что на этот счет есть решение Совета национальной безопасности и обороны. «Это касается всех должностных лиц центральной власти, разных других уровней местной власти это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто должен работать на государство и в государстве», — подчеркнул политик.

Ранее Зеленский заявил, что в структурах центральной власти Украины произойдут масштабные кадровые перестановки. По его словам, некоторые из этих решений были приняты 23 января, а часть будет принята 24 января. Политик добавил, что решения были приняты «по управленцам разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах, и в правоохранительной системе».