Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:12, 24 января 2023Бывший СССР

Зеленский запретил украинским депутатам отдыхать за границей

Президент Украины Зеленский запретил госслужащим и депутатам отдыхать за границей
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский запретил госслужащим и депутатам выезжать за границу на отдых или с другими целями, не связанными с нуждами государства. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Украинский лидер подчеркнул, что на этот счет есть решение Совета национальной безопасности и обороны. «Это касается всех должностных лиц центральной власти, разных других уровней местной власти это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто должен работать на государство и в государстве», — подчеркнул политик.

Ранее Зеленский заявил, что в структурах центральной власти Украины произойдут масштабные кадровые перестановки. По его словам, некоторые из этих решений были приняты 23 января, а часть будет принята 24 января. Политик добавил, что решения были приняты «по управленцам разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах, и в правоохранительной системе».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Шойгу утвердил порядок начисления соцвыплат мобилизованным
В Госдуме разработали поправки о проезде через границу
Начальник Генштаба заявил о беспрецедентной для России интенсивности боев
Мать блогерши примерила ее откровенный наряд и обрела внешность Дженнифер Лопес
Зеленский сообщил о масштабных кадровых перестановках
Посол Антонов встретился в Вашингтоне с новым послом США
Украину уличили в проведении масштабной мобилизации в Закарпатье
Стало известно о национальном отношении русских к красоте
США прокомментировали письмо основателя ЧВК «Вагнер»
В США усомнились в надежности Германии в качестве союзника по НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.