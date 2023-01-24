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00:37, 24 января 2023Бывший СССР

Зеленский сообщил о масштабных кадровых перестановках

Зеленский сообщил о масштабных кадровых перестановках в структурах центральной власти

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

В структурах центральной власти Украины произойдут масштабные кадровые перестановки. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram-канале.

По словам украинского лидера, некоторые из этих решений были приняты 23 января, а часть будет принята 24 января.

Зеленский подчеркнул, что решения приняты «по управленцам разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах, и в правоохранительной системе».

Ранее издание «Украинская правда» сообщило, что заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с должности. Сообщается, что на место Тимошенко планируют назначить главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу. Кроме того, в отставку уйдут главы военно-гражданских администраций (ВГА) Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей, сообщили источники.

Марина Совина
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