Замглавы офиса Зеленского написал заявление об уходе с должности

Замглавы офиса Зеленского Тимошенко написал заявление об увольнении с должности

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с должности. Об этом сообщает издание «Украинская правда» в своем Telegram-канале.

По информации собеседников издания, на место Тимошенко планируют назначить главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу.

Кроме того, в отставку уйдут главы военно-гражданской администрации (ВГА) Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей, сообщили источники.

До этого о возможном увольнении Тимошенко сообщил Telegram-канал Klymenko Time. «Также могут уволить и нескольких глав облгосадминистраций, связанных с Тимошенко», — говорится в публикации.

В начале декабря «Украинская правда» опубликовала журналистское расследование, в котором шла речь о Тимошенко, многократно попадавшем в объективы камер видеонаблюдения за рулем нового электромобиля Porsche Taycan 2021 года выпуска, стоимость которого в зависимости от комплектации начинается от 81 тысячи долларов (около 5 миллионов рублей). Авторы установили, что чиновник проживает в элитном поселке под Киевом, который в публикации назвали «главным поселением украинских миллионеров».