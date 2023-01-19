Стало известно о возможном увольнении замглавы офиса Зеленского

Украинские СМИ сообщили о возможном увольнении замглавы офиса Зеленского Тимошенко

Замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко могут снять с должности, сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

«Также могут уволить и нескольких глав облгосадминистраций, связанных с Тимошенко», — говорится в публикации. Ранее украинский депутат Ярослав Железняк анонсировал громкие перестановки в украинском государственном аппарате.

Накануне в Броварах Киевской области упал вертолет. В нем находились глава МВД Украины Денис Монастырский, а также его первый заместитель Евгений Енин. Оба погибли.