На Украине завели дело из-за «слива» дорогого авто замглавы офиса президента

«Украинская правда» сообщила о деле из-за фото дорогого авто замглавы офиса президента

Издание «Украинская правда» сообщило о возбуждении уголовного дела после его публикации о том, что у замглавы офиса президента страны Кирилла Тимошенко обнаружили дорогое авто — Porsche Taycan 2021 года выпуска, стоимость которого в зависимости от комплектации начинается от 81 тысячи долларов (около 5 миллионов рублей).

Материал об автомобиле был опубликован 1 декабря. Он был проиллюстрирован в том числе снимком с камеры дорожного наблюдения.

Как пишет «Украинская правда», делом занимается отдел расследования особо тяжких преступлений следственного управления Главного управления Нацполиции Киева. Ведомство намерено выяснить, кто несанкционированно скопировал информацию из системы камер видеонаблюдения «Безопасный город».

Издание уточняет, что данную информацию ему подтвердили сразу три источника в правоохранительных органах. Кроме того, оно утверждает, что располагает номером соответствующего производства. Оно было зарегистрировано на следующий день после выхода материала по части 2 статьи 362 Уголовного кодекса Украины («Похищение, присвоение, вымогательство компьютерной информации или завладение ею путем мошенничества или злоупотребления служебным положением группой лиц по предварительному сговору»).

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране нет коррупции, а все коррупционеры ее покинули. Он добавил, что подобного не будет и в дальнейшем.