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07:06, 26 января 2023Мир

Британка умерла от переохлаждения из-за слишком дорогого отопления

В Британии расследуют смерть женщины от переохлаждения из-за слишком дорогого отопления

Фото: Hannes P Albert / Globallookpress.com

87-летняя жительница Великобритании Барбара Болтон умерла от переохлаждения. Причиной, как пишет издание The Daily Mail, стало подорожание подорожанием стоимости отопления.

11 декабря прошлого года женщина была госпитализирована, и 5 января ее не стало. В ее медицинской карте говорится, что болезнь была связана с невозможностью позволить себе включить отопление.
Правоохранительные органы начали расследование случившегося.

Еще в середине декабря благотворительные организации предрекли Британии увеличение числа смертей из-за экономии на отоплении.

В сентябре 2022 года министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что сотрудники ведомства решили одеваться теплее ради экономии отопления. Тогда в ведомстве решили не включать отопление до тех пор, пока температура не будет ниже 19 градусов Цельсия.

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Екатерина Подвигина
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