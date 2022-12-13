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14:41, 13 декабря 2022Среда обитания

Британии предрекли рост количества смертей из-за экономии на отоплении

Благотворители предрекли Британии увеличение числа смертей из-за экономии на отоплении

Фото: Alberto Pezzali / AP

Благотворительные организации Великобритании заявили, что из-за высоких затрат на электроэнергию домовладельцы вынуждены экономить на отоплении. В итоге положение может привести к увеличению количества смертей. Об этом сообщает The Guardian.

В начале зимы в стране начали фиксировать низкие температуры. По данным организации, ежегодно от холода и сырости в домах в среднем погибает около 10 тысяч человек, однако показатель может вырасти, так как британцам становится труднее оплачивать счета. Одна из жительниц Лондона на пенсии отметила, что находится в ужасе от получения счетов и чувствует, что может простудиться от холода.

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«Люди сейчас буквально выбирают между отоплением и смертью. Конечно, мы понимаем переживания по поводу финансов, через которые все проходят, но надо помнить, что оправиться от долгов можно, а от смерти — нет. Если у людей не будет включено отопление, они окажутся у дверей больниц или даже хуже», — заявил координатор коалиции по ликвидации топливной бедности Саймон Фрэнсис.

В сентябре 2022 года министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что сотрудники ведомства решили одеваться теплее ради экономии отопления. Тогда в ведомстве решили не включать отопление до тех пор, пока температура не будет ниже 19 градусов Цельсия.

Нина Ташевская
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