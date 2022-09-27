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Минфин Франции решил одеваться теплее ради экономии отопления

В Минфине Франции заявили, что сотрудники будут одеваться теплее ради экономии отопления

Фото: Charles Platiau / Reuters

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что сотрудники ведомства решили одеваться теплее ради экономии отопления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир радиостанции France Inter.

В ведомстве решили не включать отопление до тех пор, пока температура не будет ниже 19 градусов Цельсия. Однако ожидается, что в Париже скоро станет прохладнее.

«Вы увидите нас не в галстуках, а в водолазках. Я думаю, это будет очень хорошо, так как это позволит нам сэкономить энергию и продемонстрировать "энергетическую трезвость", что является наиболее эффективным способом, чтобы провести зиму без необходимости отключать электричество кому бы то ни было», — заявил Ле Мэр.

Ранее экологическая организация Deutsche Umwelthilfe призвала власти и жителей Германии отказаться от иллюминации на Рождество ради экономии энергии. Эксперты отметили, что праздничные огни сжигают слишком много электричества, однако в каждом городе можно оставить по одному украшенному гирляндами дереву.

Нина Ташевская
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