Концерт Урганта в Москве отменили

Ургант сообщил об отмене концерта в Москве 2 февраля

Первый за долгое время концерт Гриши Урганта, в образе которого выступает телеведущий Иван Ургант, отменили. Об этом сообщается на странице проекта во «ВКонтакте».

Мероприятие было запланировано на 2 февраля в Москве. «Что, конечно, стало полной неожиданностью для всех. Как поется в песне: «Мне не понять и тебе не понять этого движения…», — говорится в сообщении. Зрителей призвали «не поддаваться панике и унынию» и «организованно дождаться следующего концерта».

Ранее Иван Ургант ответил на предложение депутата Госдумы Николая Новичкова признать его иностранным агентом, назвав ситуацию «тайной, над которой ученым предстоит еще долго работать, потому что это невозможно понять». Телеведущий усомнился в том, что его хотят внести в список иноагентов, потому что он редко приглашал депутатов на съемки шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.