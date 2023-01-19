Ургант ответил на предложение признать его иноагентом

Иван Ургант заявил, что не понимает, почему в Госдуме предложили признать его иноагентом

Российский телеведущий Иван Ургант ответил на предложение депутата Госдумы Николая Новичкова признать его иностранным агентом. В разговоре с НСН шоумен заявил, что не понимает, почему его хотят внести в список иноагентов.

«Последний год научил нас многому, в частности тому, что невозможно представить, что придет в голову некоторым депутатам. Для меня это тайна, над которой ученым предстоит еще долго работать, потому что это невозможно понять», — высказался Ургант.

Также телеведущий усомнился в том, что его хотят внести в список иноагентов, потому что он редко приглашал депутатов на съемки шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Шоумен напомнил, что к нему в программу несколько раз приходил бывший лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

О том, что в Госдуме предложили признать Урганта иноагентом, стало известно 11 января. Депутат Новичков выразил недовольство в связи с тем, что в интернете можно встретить контекстную рекламу с шоуменом. «Почему допускается реклама этих людей? Решением суда сначала давайте признаем иноагентом, а потом и уголовное наказание», — возмутился он.

Перед этим сообщалось об отмене показа новогоднего телеспектакля «Происшествие в стране Мульти-Пульти» с участием Урганта. Также телеведущего не пригласили в фильм «Елки 9», хотя он снялся в первых восьми частях франшизы.

11 марта 2022 года в сети распространилась информация о том, что Ургант покинул Россию. Позднее телеведущий рассказал, что уехал с семьей в отпуск и планирует в скором времени вернуться в страну. В конце марта отец Урганта сообщил о возвращении шоумена в Россию.