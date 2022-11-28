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16:41, 28 ноября 2022Культура

Сценарист «Елок 9» назвал причину отсутствия Светлакова и Урганта в фильме

Сценарист «Елок 9» объяснил отсутствие Урганта в фильме нуждой в профессиональном актере

Кадр: фильм «Ёлки 9»

Сценарист фильма «Елки 9», блогер Евгений Кулик назвал причину отсутствия Сергея Светлакова и Ивана Урганта в новой части проекта. Об этом он сообщил в беседе с «Комсомольской правдой».

Шоураннер поведал, что решение не приглашать артистов в картину было принято на стадии написания сценария. Он объяснил, что истории, в которых играли Ургант и Светлаков ранее, «были с юмором, попроще и полегче», а в девятой части проекта создатели покажут «объемную историю», для участия в которой требуются профессиональные актеры.

«Я думаю, Иван Ургант и Сергей Светлаков бы с этим не справились. Иван сам в "Вечернем Урганте" говорил, что он не актер и что его максимум — это новогодние комедии. И как-то странно писать сценарий только под Сергея, когда артисты работают в комедийной связке», — рассказал Кулик.

Девятая часть франшизы «Елки» выйдет в российский прокат 1 декабря.

Ранее телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева, сыгравшая главную роль в сериале Александра Молочникова «Монастырь», заявила, что планирует продолжить карьеру в кино.

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Анастасия Астахова
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