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16:15, 1 января 2023Интернет и СМИ

Иван Ургант рассказал об отмене показа новогоднего телеспектакля с его участием

Иван Ургант заявил, что онлайн-кинотеатр Kion отменил показ телеспектакля с его участием
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский шоумен Иван Ургант сообщил об отмене показа новогоднего телеспектакля «Происшествие в стране Мульти-Пульти» с его участием. В беседе с РБК он уточнил, что проект снял с эфира онлайн-кинотеатр Kion.

«Сказку действительно сняли с эфира. Появится ли она в доступе, я не знаю», — сказал он, признавшись, что не знает, чем руководствовались при принятии данного решения. Комментируя ситуацию, он добавил, что оценивает эти действия на четыре с минусом.

Известно, что помимо телеведущего в проекте были задействованы Данила Козловский, Екатерина Варнава, Сергей Бурунов, и другие актеры.

О снятии телеспектакля с эфира в своем Telegram-канале написала телекритик Арина Бородина. Она акцентировала внимание на том, что Ургант до последнего момента не был заявлен как исполнитель одной из ролей и появился в опубликованной накануне афише. «Официальных комментариев и причин снятия нет. Но и так понятно. Ночью у проекта появилась новая «афиша», где роль Карлсона (!) играет Иван Ургант. И даже трейлер появился в стилистике "Вечернего Урганта"», — рассказала она.

Страница онлайн-кинотеатра Kion, посвященная проекту, недоступна — при переходе сайт выдает ошибку 404. При этом сам телеспектакль опубликован в открытом доступе в YouTube.

Ранее Ургант прокомментировал свое исключение из фильма «Елки 9».

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Варвара Кошечкина
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Иван Ургант рассказал об отмене показа новогоднего телеспектакля с его участием
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